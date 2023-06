Trotz technischer Probleme Blond eröffnet Samstag bei Rock am Ring: Mehr als nur Kraftklub-light

Wenn man sagen kann, dass Tonprobleme die Richtigen treffen, dann ist das bei Blond der Fall. Nicht falsch verstehen, das liegt keineswegs an der musikalischen Qualität des Trios, das von Keyboarder Johann Bonitz komplettiert wird. Diese war genau so, wie man es zum Auftakt in einen sonnigen Festivaltag braucht: spaßig, außergewöhnlich, zum-tanzen-animierend. Oder kurz gesagt so, wie es im Blut liegt: Lotta und Nina sind die Schwestern von Felix und Till Kummer von Kraftklub. Der Sound ähnelt der Band ihrer Brüder in Teilen. Aber: Blond sind mehr als nur Kraftklub-light.