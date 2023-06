Auch im Livestream Der Samstag bei Rock am Ring – Diese Bands stehen in den Startlöchern

Es braucht nicht immer ohrenzerfetzende Gitarrenriffs oder Moshpits für ein gelungenes Rockkonzert. Einen Gang runter schalten am Samstagabend die Headliner Kings of Leon. Als einzige momentan geplante Konzerte weltweit, sind die beiden Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park eine einmalige Gelegenheit, die Jungs aus Nashville diesen Sommer zu erleben. Ihr jüngstes Album „When You See Yourself“ und Evergreens wie „Sex on Fire” oder “Use Somebody” versprechen einen großartigen Auftritt.