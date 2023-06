Rock am Ring 2023 Kettenhemd aus Dosen geschmiedet: Die schrägsten Zeltplatzgeschichten bei Rock am Ring

In einer elektronischen Messplatte stecken eine Stoppuhr und ein Magnet. Ein Kölschglas wird mit einem beliebigem Getränk gefüllt und am Boden mit einem weiteren Magneten versehen. Sobald eine kleine Ampel am Gerät von rot auf grün schaltet, muss das Glas so schnell wie möglich gelehrt werden. Die Bestenliste haben die Ringrocker auf einem mitgebrachten Kühlschrank verewigt. Die Bestzeit: 2,1 Sekunden.