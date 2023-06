Von Pommerlunder bis Bengalos Tote Hosen bei Rock am Ring: Die „alten Knacker“ können’s noch

„Die Hosen sind kein Punkrock mehr“ – gleich die erste Liedzeile, die Tote Hosen-Frontmann Campino am Sonntagabend von der Utopia Stage in die Menge brüllt, ist eine Lüge. Denn wenn einer Punk geblieben ist, dann die fünf Düsseldorfer.

So waren die Toten Hosen als Headliner bei Rock am Ring 2023 am Sonntag