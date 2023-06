Vor allem Metal Diese Headliner wünschen sich die Ringrocker für nächstes Jahr

Genauso durchmischt wie eine Truppe, die aus Potsdam, Bremen, Köln und Trier angereist ist, sind auch die Wünsche für ein mögliches Line-up nächstes Jahr. Slipknot, System of a Down oder Rammstein – die Gruppe wäre für vieles zu begeistern. Ein weiterer Wunsch: Five Finger Death Punch. Eigentlich wäre die Metal-Band auch in diesem Jahr dabei gewesen, musste aber zwei Wochen vor dem Festival absagen. Der Grund: der gesundheitsbedingte Ausfall von Sänger Ivan Moody. Stattdessen wird Bullet for my Valentine am Sonntagabend auf der Mandora Stage auftreten.