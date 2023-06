Auch im Livestream Der Sonntag bei Rock am Ring 2023 – Diese Bands legen noch einen drauf

Eigentlich sollte die Band Five Finger Death Punch am Sonntagabend die Mandora Stage zum Wackeln bringen. Da sich Sänger Ivan Moody aber nach einer Bauch-OP schonen muss, sind Bullet for my Valentine kurzfristig für sie eingesprungen. Bullet for my Valentine gelten als feste Größe und Wegbereiter ihres Genres und liefern seit Jahren mehr als stabile Gigs am Ring ab. Alle Zeichen zeigen in Richtung eines Hammer-Auftritts.