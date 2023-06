Aktuelle Prognose Wetter bei Rock am Ring – überraschende Aussichten fürs Wochenende

Bei einem Blick auf das Wetter am Wochenende gerät Meteorologe Dominik Jung geradezu ins Schwärmen. Der Experte von wetter.com fasst zusammen: „Herrlicher Sonnenschein am Freitag, Samstag und Sonntag. Das erste Juni-Wochenende wird in ganz Deutschland ein Traum.“ Für Rock am Ring sieht es so aus, als ob das Wetter in der Eifel bei diesem Trend mitmacht.