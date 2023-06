Der erste Tag bei Rock am Ring Botschaften für den Frieden, Ekstase für den 77-jährigen Schlagerstar

Am schönsten ist es, über schöne Dinge zu schreiben. Also, fangen wir an. Rock am Ring 2023. Vorab wurde einiges thematisiert, was in diesem Jahr schlechter sein soll, als in den vergangenen Auflagen des Festivals. Und tatsächlich, damit wir das Kritische schnell abgehakt haben: Es sind merklich weniger Besucher vor Ort, als in den vergangenen Jahren. Vorab sprach der Veranstalter von etwa 70.000 Besuchern – 20.000 weniger, als im Vorjahr. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.