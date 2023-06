Auftritt auf dem Nürburgring Foo Fighters bei Rock am Ring: Einiges rührt, manches bremst

Viele würden sicher zustimmen: Dave Grohl ist ein schöner Mann. Ganz objektiv betrachtet, versteht sich. Auf jeden Fall so attraktiv, dass der Sänger der Foo Fighters und seine Band sich ruhig fotografieren lassen können. Was soll da schon passieren? Wie dem auch sei: Auch, wenn wir gerne ein aktuelles Foto gezeigt hätten, war das beim Auftritt von Grohl und Co. auf Rock am Ring am Freitagabend nicht möglich. Der Grund, ganz einfach: Die Band erlaubte für Journalisten keine Fotos. Schade.