Rock am Ring 2023 Gott am Ring: Hui-Hui-Spiel, Kaffee-Plausch und harte Kirchengegner

Nürburgring · Gott am Ring? Muss das sein? Was bringt das den Feierwütigen? Und wer sind diese Leute überhaupt, die Gott bereits seit 2018 zu Rock am Ring bringen? Wir haben sie gesucht und auf dem Zeltplatz A2 gefunden.

02.06.2023, 20:56 Uhr

Wir haben uns direkt am ersten Ring-Tag etwas Besonderes vorgenommen. Auf Facebook haben wir gelesen, dass Gott am Ring ist. Kann das sein? Darf das überhaupt nach diesen ganzen Skandalen sein? Doch wir wollen wissen, wer diese Menschen sind, die sich während des Festivals Tag und Nacht auf einem Campingplatz eingerichtet haben, um einfach da zu sein.