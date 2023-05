„Atemlos durch die Nacht“ Helene Fischer wird von Rockstar eingeladen – spielt die Schlagerkönigin bei Rock am Ring?

Mit ihrem Hitalbum „Rize oft he Fenix“ stand die Band Tenacious D 2012 zum ersten Mal bei Rock am Ring auf der Bühne. Tausende Fans gingen vor den in Bademänteln gehüllten „Königen des Rock“ auf die Knie. Elf Jahre später kehrt Tenacious D wieder zurück in die Eifel, um der erwartungsvollen Menge einzuheizen. Tentakelbewehrte Aliens und in Metall gehüllte Ungetüme wuseln für gewöhnlich über die Bühne, wenn Jack Black und Kyle Gass ihre Songs zum Besten geben. Doch dieses Mal könnte sich ein besonderer Gast zu den Rocklegenden auf die Bühne gesellen.