Drei Tage Eifel-Festival : Line-up für Rock am Ring: Diese Bands sind bereits bestätigt

Die Band Foo Fighters gehört zu den Headliners bei Rock am Ring 2023. Foto: dpa/Leo Correa

Nürburgring Schon Monate vor dem Start des Festivals hat das Line-up für Ärger gesorgt. Nachdem eine prominente Band gestrichen wurde, gibt es aber Ersatz. Mehr als 70 Bands sind für Rock am Ring bestätigt.

Mit vielen Monaten Vorlauf wurden schon viele Bands für Rock am Ring 2023 bekannt gegeben. Weitere Acts kamen hinzu und ein ganz großer Name wurde gestrichen, nachdem die Proteste gegen den Auftritt zu laut wurden. Wir blicken auf das aktuelle Line-up, das die Fans in diesem Jahr erwartet.

Line-up für Rock am Ring 2023 hat mehr als 70 Bands

Anfang März waren bereits über 70 Bands für das Festival bestätigt. Das Line-up steht auch schon soweit fest, dass für fast alle Bands klar ist, ob sie am Freitag, Samstag oder Sonntag spielen. Eine Bestätigung für den Tag, am dem Five Finger Death Punch auftreten, fehlte jedoch zunächst noch. Die Band ist als Ersatz für die gestrichenen Pantera dabei.

Headliner am Freitag: Foo Fighters

Diese Ankündigung war ein echter Kracher: Die Foo Fighters kommen zu Rock am Ring und Rock im Park, um ihre einzigen Europa-Konzerte des Jahres 2023 zu spielen. Zuletzt war die Band 2018 am Nürburgring zu Gast. Die Festival-Auftritte machen endgültig klar, dass es für die Band nach dem überraschenden Tod von Drummer Taylor Hawkins tatsächlich eine Zukunft gibt.

Weiteres Line-up am Freitag bei Rock am Ring

Apache 207, Fever 333, Giant Rooks, Yungblud, Aviva, Badmómzjay, Bad Wolves, Bounty & Cocoa, Brutus, Employed To Serve, Finch, Flogging Molly, Jinjer, Juju, Limp Bizkit, Mehnersmoos, Meshuggah, Motionless In White, Pabst, Rise Against, Sam Tompkins, Set It Off, Silverstein, Touché Amoré, Yonaka

Headliner am Samstag: Kings Of Leon

Sie haben so ziemlich alle Preise abgeräumt, die eine Rockband holen kann. Sie haben unzählige Male die Spitzen der Charts gestürmt und sind auch nicht zum ersten Mal im Line-up von Rock am Ring zu finden. Kings Of Leon haben am Nürburgring einen ihrer wenigen bestätigten Auftritte in diesem Jahr.

Weiteres Line-up am Samstag bei Rock am Ring

Blond, Bury Tomorrow, Cleopatrick, Dead Sara, Evanescence, Gojira, Halestorm, Hollywood Undead, Hot Water Music, Incubus, Kontra K, Mantar, Nothing But Thieves, Nova Twins, Papa Roach, Provinz, The Chats, The Distillers, The Menzingers, The Raven Age, VV

Headliner am Sonntag: Die Toten Hosen

Als sich Rock am Ring letztes Jahr zurückgemeldet hat, waren Die Toten Hosen eine Überraschung. Zum Start des Festivals standen sie plötzlich beim Auftritt der Donots mit auf der Bühne und sorgten für ein frühes Highlight bei den drei Tagen Musik in der Eifel. Im Line-up für 2023 sind sie nun die Rausschmeißer und natürlich erneut ein ganz großes Highlight – nur am völlig anderen Ende des Spielplans.

Weiteres Line-up am Sonntag bei Rock am Ring

5FDP, Arch Enemy, Architects, Boy Bleach, Boysetsfire, Bring Me The Horizon, Cari Cari, Carpenter Brut, Charlotte Sands, Die Nerven, Lauren Sanderson, Machine Gun Kelly, Maggie Lindemann, Mod Sun, NOFX, Nothing,Nowhere., Spiritbox, Steel Panther, Sum 41, Thees Uhlmann & Band, The Warning, Three Days Grace, Turnstile

Publikumsmagnet Pantera aus dem Programm geworfen

Selbst in einem Line-up, in dem so viele internationale Top-Acts versammelt sind, hat eine Name herausgestochen. Die Metal-Urgesteine Pantera sollten an den Nürburgring kommen.