Weniger als erwartet Enttäuschung beim Livestream von Rock am Ring - plötzlich ist unerwartet Schluss

Dabei schien alles klar zu sein, was den Livestream von Rock am Ring betrifft. Drei Bühnen gibt es in diesem Jahr. Zwei davon, die Utopia Stage und die Mandora Stage, werden in jeweils einem eigenen Livestream übertragen – und zwar an allen drei Tagen. Somit war auch klar, dass kein Auftritt von der Orbit Stage übertragen wird. Ein Blick auf das Line-up sollte also klar beantworten, welche Bands zu sehen sind. Dass es doch nicht so einfach ist, kam am Freitag durchaus überraschend.