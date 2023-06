Rock am Ring „Let’s Party like it’s 1999“ – Limp Bizkit auch von technischen Störungen nicht zu stoppen

Bei knallender Sonne und strahlend blauem Himmel heizte Limp Bizkit am Freitag auf der Hauptbühne bei Rock am Ring ein. Obwohl die wuschelige Lockenfrisur des Frontmanns Fred Durst so ziemlich das einzige war, was an dem Auftritt neu war, schaffte es die Band tief sitzende Nostalgie in einen mitreißenden Auftritt zu verwandeln. „Let’s Party like it’s 1999“ feuerte Durst die Menge zu Beginn an, wohl bewusst, dass die Band genug Hits aus der „guten alten Zeit“ auf der Kante hat, um den Ring zu rocken.