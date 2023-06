Gastauftritt von Gesangsgenie Tenacious D holen weltbekannte Sängerin auf die Bühne

Mit der Pyrotechnik ist es bei Rock am Ring so eine Sache. Klar, dass Bands nicht derart viel abfeuern wie auf eigenen Solo-Shows. Wenn, dann wird es meist eher klein. Wie bei Rise Against am Freitagabend, bei denen man eher dachte, dass es sich um ein Tischfeuerwerk an Silvester handelt. Klein, kurz, wenig spektakuläre Farben.