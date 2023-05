Vorverkauf läuft schleppend Kommen 20.000 Besucher weniger als vergangenes Jahr auf den Ring?

Probe aufs Exempel. Wir zeigen einem Bekannten, Ende 50, das Line-up von Rock am Ring. Grundsätzlich kennt sich der junge Mann mit Musik aus, war selbst viele Jahre auf dem Ring. Damals als, so sagt er, „das noch ein richtiges Rockfestival war“. Er erinnert an das Jahr 1994, als unter anderem Peter Gabriel, Rage Against The Machine und Aerosmith auftraten. „80 Mark hat das damals gekostet!“, sagt er und schwelgt in Erinnerungen. Und heute? „Kenn‘ ich nicht“, sagt er zu den Foo Fighters. „Lief glaub‘ ich mal im Radio“, zu Kings Of Leon. „Ach, immer wieder die gleichen Bands...“, lautet sein Fazit zu den Toten Hosen. Als wir ihm den Preis fürs Festivalticket nennen, fällt er fast von seinem Thekenstuhl und reißt beinahe seinen Steinkrug mit. „Wer bezahlt denn so viel? Das ist ja ein halber Urlaub!“