Nach Problemen am Freitag Tonprobleme bei mehreren Acts auf Rock am Ring – Veranstalter: „Waren nicht verantwortlich“

Rock am Ring geht am Samstag so weiter, wie es am Freitag (teilweise) aufgehört hat. Ärgerlich nur, dass das kein Kompliment ist. Denn: Schon am ersten Festivaltag hakte es an den Mikrofonen arg. So mussten Limp Bizkit ihren Auftritt unterbrechen. Außerdem blieben bei der Rap-Kombi Mehnersmoos die Mikrofone beim ersten Song zunächst stumm. Die dritte im Bunde: Rapperin Juju. Als sie kurz vorm Schluss des Auftritts zu ihrem letzten Song ansetzen wollte, funktionierten erneut länger die Mikrofone auf der Bühne nicht.