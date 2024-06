Rock am Ring 2024 449 Euro fürs Camping – und dann ist das Zelt viel zu klein

Eine Ausnahme: das in diesem Jahr neue Utopia Stage Camping. Der Platz liegt – wie der Name schon sagt – in der Nähe der Bühne. So sind es nur ein paar Minuten vom Zelt bis zum Konzert. Billig ist das Ganze nicht. 449 Euro kostet das Camping, das Festivalticket kommt noch dazu. Zum Vergleich: Die günstigste Camping-Variante bei Rock am Ring kostet 69 Euro. „Hier ist die Burgeoisie, die zu viel Geld hat“, scherzt einer der Besucher dementsprechend – kommt aber gerade selbst von dem Campingplatz.