Änderung im Line-Up Bad Omens sagen Europatournee ab – und damit auch den Auftritt bei Rock am Ring

Diese Entscheidung sei im besten Interesse seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens, und auch der langfristigen Tragfähigkeit von Bad Omens, schreibt der Sänger weiter. Die Nachricht endet mit dem Satz: „We know this will be disappointing, but we ask that you respect our choice to put health first“ – zu deutsch: „Wir wissen, dass das enttäuschend sein wird, aber wir bitten euch, unsere Entscheidung zu respektieren, Gesundheit an erste Stelle zu setzen.“