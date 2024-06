Rock am Ring 2024 Magie bei Sonnenuntergang – Billy Talent liefert bei Rock am Ring ab

Pünktlich zum Start von Billy Talent wurden die Ringrocker am Samstagabend nochmal von strahlendem Sonnenschein überrascht. Zehntausende hatten sich vor der Utopia-Bühne versammelt, um der kanadischen Rockband zuzuhören. Nach ihrem Auftritt folgte auf derselben Bühne noch der Headliner des Tages, Green Day. Dass viele Festivalbesucher vor der Bühne eher für Green Day als Billy Talent kamen, wirkte zumindest bei den ersten Liedern nicht so. Nach wenigen Sekunden wurden die Arme in die Luft gerissen, im Takt geklatscht und die ersten Moshpits bildeten sich.