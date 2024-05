28 Grad und Sonne Perfektes Wetter für Rock am Ring? - Das sagen die Prognosen

Für den Start der Konzerte am Freitag ist strahlend blauer Himmel bei angenehmen 22 Grad vorausgesagt. Im Laufe des Ringwochenendes steigen die Temperaturen dann stetig an, mit bis zu 25 Grad am Samstag und richtig heißen 28 Grad am Sonntag. Gepaart mit viel Sonne und nahezu keiner Regenwahrscheinlichkeit sind Sonnencreme, Kopfbedeckung und viel trinken Pflicht.