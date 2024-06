Rock am Ring 2024 „Den 30. Geburtstag feiert man am Ring“ – Broilers beenden den Samstagabend mit einer fetten Party

Obwohl die Broilers mit 30 Jahren Erfahrung keine Unterstützung gebraucht hätten, sollte es nicht bei diesem Überraschungsgast bleiben. Schon bei „Die Beste aller Zeiten“ holte Sammy Amara Rapper Eko Fresh auf die Bühne. Mit ihm zusammen nahm er zuletzt an der Musiksendung „Sing meinen Song“ teil. So auch mit dem nächsten Gast, den die Broilers für ihre Show am Ring mitgebracht hatten. Gemeinsam mit Sängerin Eva Briegel performte die Band den Song „Fette wilde Jahre“ ihrer Band Juli, den Amara in der Show bereits „eingebroilert“ hatte.