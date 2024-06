Nach Teil-Legalisierung Darf man jetzt bei Rock am Ring offiziell kiffen? Es ist kompliziert ...

Eigentlich würde man sagen: Klar, wieso nicht? Aber: Ganz so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Ein Blick in die inoffizielle „Bubatzkarte“ zeigt, dass die gesamte Rennstrecke rot eingezeichnet und damit „Sperrgebiet“ ist. Das könnte Sinn ergeben, da es sich um eine Sportstätte handelt. Grundsätzlich ist der Konsum in einem Umkreis von 100 Metern um Sportstätten nicht erlaubt. Als solche könnte auch der Nürburgring gelten.