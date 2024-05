Reservierungen fürs Festival Vier Dinge, um die sich Rock am Ring-Besucher im Vorhinein kümmern sollten

Die Zeiten von Bargeld in der verschwitzen Hosentasche, das sich während dem Crowdsurfen davon macht, sind bei Rock am Ring lange vorbei. Die Veranstalter setzen stattdessen auf ein Cashless-System, dass es erlaubt, mit einem Chip am Festivalbändchen zu bezahlen. Mit dem Chip am Handgelenk lassen sich auf dem Festivalgelände Merchandise, Street Food und Getränke kaufen.