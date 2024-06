Einige Anpassungen Wieso Rock am Ring (diesmal wieder) ein Erfolg wird

Man muss schon genau hinhören, wenn man wissen will, wo es bei einem Festival gehapert hat. Das hat einen psycho- und logischen Grund: Wenn ich um die 250 Euro für ein Ticket an diesem Wochenende bezahlt habe, dann versuche ich das Beste herauszuholen. Natürlich lache ich da in jede Kamera, die mir entgegenklickt. Natürlich nenne ich meine absoluten Highlights, die auf den Bühnen stattfanden. Und natürlich sage ich am Ende jedem zu Hause, dass ich eine geile Zeit hatte.