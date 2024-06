Zweistündiges Konzert Die Ärzte beenden Freitag bei Rock am Ring: Die sicherste Headliner-Nummer, die es gibt

Wer also plant, ein Rockfestival zu organisieren und – so realistisch muss man sein – das nötige Budget hat, der sollte einfach die Ärzte buchen. So unkompliziert kann es sein. Die spielen dem Organisator eine zweistündige Show, in der sie alle Generationen verbinden. Kurzum: Die Ärzte sind noch immer die sicherste Bank als Headliner von Rock am Ring. Auch 2024, als sie den Abend auf der Hauptbühne beendeten.