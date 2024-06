Line-Up am Nürburgring Rock am Ring: Diese Bands werden Late-Night-Acts

Bei den meisten Festivals spielen mehrere Bands zeitgleich auf verschiedenen Bühnen, so auch bei Rock am Ring. Um zu verhindern, dass Fans ihre Lieblingsbands verpassen, weil diese gleichzeitig spielen, werden die Bühnen in der Regel in Genres eingeteilt. Läuft auf der Hauptbühne an einem Tag beispielsweise Pop-Punk, werden auf einer anderen eher härtere Metalbands oder Rap-Acts eingeplant. So verteilt sich die Festivalmenge besser und die meisten Besucher kommen auf ihre Kosten.