Gewinner des Bandcontests Saarländer spielen auf dem Ring: „Für jeden von uns ein kleiner Lebenstraum“

Interview | Nürburgring/Merzig · Vier Jungs aus dem Saarland dürfen dieses Jahr bei Rock am Ring auftreten. Im Interview spricht „Indecent Behavior“ darüber, was das für sie bedeutet – und kündigt etwas Besonderes für den Auftritt an.

04.06.2024 , 13:08 Uhr

Die Band „Indecent Behavior“ tritt bei Rock am Ring auf. Foto: TV/Indecent Behaviour

Von Christian Thome Redaktion Eifel