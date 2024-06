Rock-Festival Line-Up, Tickets, Camping: Alle Infos zu Rock am Ring 2024

Als eines der Highlights sind Die Ärzte angekündigt, die neben ihren zwei Konzerten in Berlin ihre einzigen Auftritte in diesem Jahr bei Rock am Ring und Rock im Park haben. Daneben sind auch Avenged Sevenfold und Queens of the Stone Age als Headliner vermerkt. Am Samstag stehen alte Bekannte auf der Bühne mit Green Day, Billy Talent und den Broilers als Headlinern. Billy Talent spielen ebenfalls ihre einzigen Deutschlandauftritte am Ring und im Park. Zu guter Letzt sind Kraftklub, Parkway Drive und die italienischen ESC-Gewinner Maneskin Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park. Auch die beiden Auftritte von Kraftklub sind in diesem Jahr exklusiv.