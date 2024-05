Termine überschneiden sich Wer zu Rock am Ring fährt, sollte vorher an Briefwahl denken

Nürburgring · Unglückliche Terminkollision: Rock am Ring und die Europa- sowie Kommunalwahl fallen auf den gleichen Sonntag. Wer seine Stimme nicht verschwenden will, sollte also daran denken, Briefwahl zu beantragen.

29.05.2024 , 06:35 Uhr

Fällt auf das gleiche Wochenende: Die Kommunalwahl und Rock am Ring. Wer aufs Festival will, der sollte also Briefwahl beantragen. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel