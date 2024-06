Rock am Ring 2024 Kraftklub spielt Songs in der Menge – und nutzt den Auftritt für eine wichtige Botschaft

Bei dem Auftritt gilt: Mittendrin statt nur dabei. Auf einmal rückt die Band mit ihren Mikros in den ersten Wellenbrecher, alle Ringrocker setzen sich auf den Boden, es wird ganz still. Die Sonne steht tief am Himmel und taucht die Band und die Fans in ein goldenes Licht. „Die sind einfach mittendrin und nicht so fern, wie andere Bands es oft sind“, sagen zwei Fans in der Nähe ganz begeistert. Diesen nahen Moment nutzt Kraftklub für „Kein Liebeslied“ – gefolgt von einem Abriss zu „500 K“. Den Auftritt der Band werden Greta und Emma sicherlich nie wieder vergessen: Aus allen Fans vor der Bühne werden sie ausgewählt, um am Glücksrad auf der Utopia Stage zu drehen und damit den nächsten Song zu bestimmen. Ein Foto mit Felix und der Band gibt es noch obendrauf.