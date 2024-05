Festival in der Eifel Line-Up und Timetable für Rock am Ring 2024 im Überblick

Zu viel Rap bei Rock am Ring? Das Line-Up des Festivals in der Eifel hat 2023 zu einigen Diskussionen geführt. Dementsprechend wurde vor der Ankündigung des 2024er-Line-Ups auch in den Sozialen Medien diskutiert. „Don’t ruin it with Rap“, schrieb beispielsweise ein Instagram-Nutzer.