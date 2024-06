Live vom Ring Rock am Ring 2024: Das sind die Highlights im Livestream

Die australisch-britische Band Pendulum machte sich Anfang der 2000er einen Namen in der Drum and Bass Szene und räumte mit ihren ungewohnt harten Sounds zahlreiche Awards ab. Nachdem zwei der Bandmitglieder jedoch 2012 die Band Knife Party gründeten, wurde es jahrelang still um Pendulum. 2020 formierte sich die Band neu und ihr gelang 2023 schließlich mit dem Feature „Halo“ zusammen mit Bullet for my Valentine mehr als nur die Rückkehr. Neben Rock am Ring wurde Pendulum seitdem zum Geheimtipp auf europäischen Rockfestivals, wie zum Beispiel dem Nova Rock 2023. Am Ring beginnt die Action um 19:40 Uhr auf der Mandora Stage.