Kommentar zum Line-Up von Rock am Ring Weniger Rap, viele deutsche Bands: Das könnte klappen

Rock am Ring 2024 wird wichtig. Es dürfte Druck auf dem Kessel der Veranstalter sein. Der Grund: Vergangenes Jahr waren nur 70.000 Menschen auf dem Ring. Rund 20.000 weniger als üblich. Viele nannten als Grund zu hohe Preise bei zu wenig gebotenen Bands. Beim Ring stand man also vor einer Grundsatzentscheidung, in welche Richtung man das Festival führen will. Und: Man hat was das veröffentliche Line-Up angeht, richtig entschieden.