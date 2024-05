Startklar fürs Festival Auf zu Rock am Ring 2024 - Mit dieser Packliste läuft alles rund

Das Eifelwetter ist nicht nur eine Herausforderung für Zelte. Auch das Outfit will an den jeweiligen Wetterbericht angepasst werden. Aber Achtung: In der Eifel kann das Wetter im Juni auch gerne sämtliche Vorberichte über den Haufen werfen. Mindestens ein Tag im strömenden Regen gehört bei Rock am Ring quasi schon zum guten Ton.