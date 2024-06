Rock am Ring 2024 Scene Queen begeistert – aber die sexistischen Kommentare über sie bleiben nicht aus

„I know that it has been a lot of songs about hating men and the things they do, but I’m gonna continue with that“, ruft Scene Queen zwischendurch dementsprechend, also „Ich weiß, dass es viele Lieder darüber sind, Männer und die Dinge, die sie tun, zu hassen, aber ich werde damit weitermachen.“ Die Frauen schreien, recken die Hände nach oben. Aber auch die Männer schreien mit. Und feiern mit, grölen mit, springen im Moshpit. Kennen die Texte.