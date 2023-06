Dank der Bundesregierung So kommen 18-Jährige nächstes Jahr kostenlos zu Rock am Ring

Wer sich also zur Volljährigkeit selbst mit einem Besuch bei einem der größten Festivals in Deutschland beschenken will, der kann komplett kostenlos zum Ring fahren. Alles, was man dafür tun muss: Die Kulturpass-App herunterladen, registrieren und unter Events „Rock am Ring“ auswählen. Nach der Auswahl kann entschieden werden, wie viel des Guthabens für das Ticket investiert werden soll. Könnte ja auch sein, dass jemand „nur“ die Hälfte des Tickets damit finanzieren und den Rest für etwas anderes nutzen möchte.