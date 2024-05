Festival in der Eifel Rock am Ring 2024: So viel kosten die Tagestickets

Nichtsdestotrotz können sich Besucher auf folgende Headliner, und damit die diesjährigen Highlights von Rock am Ring, freuen. Für Freitag, 7. Juni, sind Die Ärzte, Avenged Sevenfold und Queens of the Stone Age angekündigt. Am Samstag, 8. Juni, sind Green Day, Billy Talent und die Broilers zu erwarten. Maneskin, Parkway Drive und Kraftclub sind als Headliner am Sonntag, 9. Juni, dabei. Das ganze Line-Up und den Timetable für Rock am Ring 2024 gibt es hier zum Nachlesen.