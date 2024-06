Rock am Ring 2024 Leder, Perlen, spritzender Schweiß - So war das Konzert von Royal Republic

Das Blättchen im Mund, die Gitarre vor sich, doch Grahn steht bei seinem Schlagzeuger Per Andreasson und schwingt mal eben selbst die Sticks. Dann springt er wieder vor auf die Bühne und ruft: „I know that Rock am Ring has the most beautiful hands. I need your sexy mother fucking hands right now!“ Und schon folgen die tausenden Zuschauer aufs Wort. Kurz ausgespuckt und ab geht die Post. Der Schweiß spritzt auf der Bühne. Stechende Blicke.