Festival-Highlights 2024 Diese Bands spielen exklusiv nur bei Rock am Ring und Rock im Park in Deutschland

Helle, typisch japanische Mädchenstimmen und bunte Tanzchoreografien treffen bei Baymetal auf Screaming, Growling und harte Breakdowns. Die japanische Band hat in den letzten zehn Jahren eine stetig wachsende Fanbase um sich versammelt und stoppt auf ihrer Welt-Tournee im November 2023 auch für vier Konzerte in Deutschland. Für den Festivalsommer 2024 sind Rock am Ring und Rock im Park jedoch die einzigen Termine in Deutschland. Wer Babymetal am Ringwochenende verpassen sollte, hat noch beim Nova Rock in Österreich, dem Hellfest in Frankreich und dem Greenfield Festival in der Schweiz die Chance dazu.