Nur ein bisschen nass Perfektes Wetter für Rock am Ring? – Das sagen die Prognosen

Bereits in den Tagen vor Rock am Ring kann es laut wetter.com zwar immer mal wieder etwas regnen, aber es werden keine großen Massen an Niederschlag vorhergesagt. Bedeutet, dass die Zeltplätze für die Anreise hoffentlich nicht schon im Vorhinein durchnässt sind. Das Wetter an den Anreisetagen Mittwoch und Donnerstag verspricht teils bewölkten Himmel ohne größere Regenschauer. Ohne Dauerregen oder brütende Hitze kommen damit perfekte Festivaltage auf die Besucher zu.