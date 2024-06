Neuer Campingplatz und Headliner Rock am Ring 2025: Über 25.000 Tickets innerhalb eines Tages verkauft

Der erste Headliner für Rock am Ring 2025 steht fest: Die Metalband Slipknot wird zum 40. Jubiläum des Kultfestivals die Eifel zum Beben bringen. Das wurde am Sonntagabend nach dem Auftritt von Kraftklub vom Veranstalter bekanntgegeben. 2025 feiert die Band zudem ihr eigenes 25-jähriges Bestehen. Zuletzt spielten die US-Amerikaner 2019 als Headliner bei Rock am Ring.