Ticketverkauf gestartet Erste Preisstufe für Rock am Ring 2025 ausverkauft: Neuer Campingplatz und Headliner bekannt

Der erste Headliner für Rock am Ring 2025 steht fest: Die Metalband Slipknot wird zum 40. Jubiläum des Kultfestivals die Eifel zum Beben bringen. Das wurde am Sonntagabend nach dem Auftritt von Kraftklub vom Veranstalter bekanntgegeben. Zuletzt spielten die US-Amerikaner 2019 als Headliner bei Rock am Ring