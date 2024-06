Noch recht unbekannt Diese fünf Geheimtipps sollten Sie bei Rock am Ring nicht verpassen

Beim nächsten Geheimtipp verlassen wir uns mal auf Leute, die das besser wissen als Journalisten: Musiker selbst. Setzen wir voraus: Wenn eine Band die Bühne mit einer anderen Gruppe die Bühne teilt, dann scheint sie ziemlich überzeugt von ihr zu sein. The Last Internationale, kurz TLI, trat im Vorpragramm von Neil Young, The Who, Kings of Leon, Slash, Lenny Kravitz und One Republic auf. Zufall? Nein.