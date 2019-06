Bandkritik : Rock am Ring: Abschluss in Extase - Wenn Slipknot 555 ist, dann ist der Ring 666

Rock am Ring: Abschluss in Extase - Wenn Slipknot 555 ist, dann ist der Ring 666

Nürburgring Mit einer astreinen Vorstellung beenden die amerikanischen Alternative-Legenden das Programm auf der Volcano-Stage. Dabei werden sie nur von ihren eigenen Fans überboten.

Die amerikanischen Alternative-Metal-Legenden lassen ihren Fans, die sie liebevoll „Maggots“ (zu deutsch: Maden) nennen, keine andere Wahl, denn sie eröffnen das Konzert am Sonntagabend mit „People = Shit“ und „Sic“, zwei ihrer kraftvollsten Songs. Frontmann Corey Taylor schreit, als gäbe es kein Montagmorgen. Die Schläge der Perkussionisten und des Schlagzeugers gleichen Kanonenschüssen. Die schnellen Riffs und Bassläufe reißen die Zuschauer in ihren Bann.

Slipknot nimmt seine Fans mit auf eine Reise durch mehr als ein Jahrzehnt Bandgeschichte. Auch die beiden bereits veröffentlichten Songs des neuen Albums „We Are Not Your Kind“ (Veröffentlichung am 9. August) finden ihren Weg in die Setlist und die Herzen der Zehntausenden Fans vor der Hauptbühne.