Late-Night-Special Apache 207 beneidet die Fans bei Rock am Ring

Obwohl ein Künstler wie Apache 207 nicht zu „Rock“ am Ring passt, war die Menschenmenge vor der Mandora-Stage so groß, dass er nicht mal das Ende sah. Yaman war begeistert und betonte immer wieder: „Hier ist so ein geiler Vibe!“ Am liebsten wäre er selbst als Besucher auf dem Festival – und das sage er nicht einfach so bei jedem.