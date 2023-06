Höhepunkt zum Abschluss Krönendes Finale von Rock am Ring 2023 mit Bring Me The Horizon - Trotz technischer Störung

Als Abschluss-Act eines gelungenen Festivalwochenendes ließen es Bring Me The Horizon in der Nacht zum Montag noch einmal so richtig krachen. Auch die letzte Band des Festivals blieb nicht von den vielen Technik-Pannen verschont. Bei welchem Moment selbst Sänger Oli Sykes mit den Tränen kämpfte.

05.06.2023, 12:17 Uhr

7 Bilder Rock am Ring 2023: Bring Me The Horizon 7 Bilder