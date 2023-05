Line-Up Änderung Bullet for my Valentine ersetzt Five Finger Death Punch bei Rock am Ring

Nur wenige Tage nach der Absage von Five Finger Death Punch wurde direkt ein Ersatz im Line-Up für Rock am Ring und Rock im Park gefunden. Bullet for my Valentine wird am Sonntag bei Rock am Ring auftreten, zeitgleich mit den Toten Hosen. „Wir sind begeistert uns einigen unserer absoluten Lieblingsbands bei Rock am Ring und Rock im Park anzuschließen“, antwortete die Band in den sozialen Medien auf die Bekanntgabe. Bereits 2022 trat die Band bei Rock am Ring und Rock im Park auf.