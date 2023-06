Überraschender Trend Dieses skurrile Outfit wurde bei Rock am Ring häufig getragen

Nürburgring · Wohl keine Klamotte wird bei Rock am Ring in diesem Jahr so häufig getragen wie Hemd und Hose eines Lebensmittelhändlers. Was finden die Besucher an dem Outfit?

06.06.2023, 13:14 Uhr

Auf dem Gelände von Rock am Ring sieht man viele mit einem Outfit des Lebensmittelhändlers Lidl. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel