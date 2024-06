Rock am Ring 2024 Vielleicht doch lieber Playback: Warum Enter Shikari sich am Ring blamiert hat

Dass manchmal ein bisschen mehr Mainstream nicht schadet, beweist kaum eine Band mehr als Enter Shikari. Fast 15 Jahre lang war die Band mit ihrem teils gewöhnungsbedürftigen Sound nur eine Randerscheinung auf den meisten Festivals. Mit ihrem 2017 erschienenen Album „The Spark“ änderte sich das jedoch schlagartig. Zu den destruktiven Post-Hardcore-Sounds mischen sich seitdem elektronische Beats und pop-typische Elemente, die Enter Shikari am Ende ihren ganz eigenen Stil verleihen. Ihr 2023 erschienenes Album „A Kiss for the Whole World“ schaffte es sogar auf Platz 1 der britischen Albumcharts.